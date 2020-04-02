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Hamas, Gazze'deki koronavirüs bilançosundan İsrail'i sorumlu tuttu

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sonuçlarından İsrail'i sorumlu tuttu.

02.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:54
Hamas, Gazze'deki koronavirüs bilançosundan İsrail'i sorumlu tuttu
Hamas , Gazze Şeridi'ndeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sonuçlarından İsrail 'i sorumlu tuttu.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye 13 yıldır abluka uygulayan işgalci İsrail'in virüsün yayılmasından sorumlu olduğunu belirtti.
Kasım, koronavirüs salgını, durumu daha da zorlaştırırken, İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı sürdürerek suç işlediğini ifade etti.
Gazze'deki Kovid-19 vaka sayısı 12'ye yükselmişti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün İsrail ablukası nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği bulunan bölgede Kovid-19 salgınıyla sınırlı imkanlarla mücadele ettiklerini belirtmişti.
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. 13 yıldır abluka altındaki Gazze halkı ekonomi, sağlık, eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Gazze, Hamas, Güncel
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