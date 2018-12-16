Hamas'ın 31. Kuruluş Yıl Dönümü Gazze'de Kutlandı (1)

Filistin
'in Gazze Şeridi
'nde, Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas
) 31'inci kuruluş yıl dönümü, on binlerce kişinin katılımıyla kutlanıyor.
Kentin batısında yer alan El-Ketibe Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe on binlerce Filistinli, Filistinli grupların temsilcileri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
ve Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar katıldı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları askeri geçit töreni düzenledi.
Etkinlik kapsamında Hamas yetkilileri ve lideri Heniyye'nin yanı sıra Filistinli grupların temsilcilerinin konuşma yapması bekleniyor. 14 Aralık
1987'de kurulan Hamas Hareketi, 31. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor.
Filistin,Gazze,Hamas
16 Aralık 2018 Pazar 16:49