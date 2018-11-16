Hamas'ın Gazze Başkanı: "Direniş, İşgalcilerin Gazze'ye Saldırısına Müsaade Etmeyecek"

Filistin
İslami Direniş Hareketi Hamas
'ın Gazze Şeridi
Başkanı Yahya el-Senawar, Hamas'ın ve direş gruplarının İsrail
işgal kuvvetlerinin Gazze şeridine saldırılarına müsaade etmeyeceğini söyledi.
Yahya el Senawar, Mısır
istihbaratından Filistin dosyasında görevli Tümgeneral Ahmet Abulhalık'ın kabulünde yaptığı açıklamada Hamas hareketinin ve Gazze direniş gruplarının İsrail'in Gazze'ye saldırısın tekrarlamasına bir daha müsaade etmeyeceğini söyledi. Senawar, geçtiğimiz mart ayında başlayan büyük geri dönüş yürüyüşünün süreceğini ve Gazze'ye 12 yıldır uygulanan ablukanın kırılmasının gerekli olduğunu söyledi.
Sinwar, İsrail ile Filistin arasında sağlanan ateşkes için Mısır'ın gayretini överek işgal güçlerinin Filistin halkına karşı işlediği suçlardan bahsetti. Sinwar, Gazze'ye uygulanan kuşatmanın kırılmasının önemine vurgu yaparak Filistin halkının hür ve bağımsızlık hakkı olduğunu belirtti. Sinwar, Büyük Geri Dönüş
Yürüyüşü'nün yüksek komutası tarafından tespit edilen metot ve vasıtalarıyla devam edeceğini söyledi.
Tümgeneral Almet Abdulhalık, Mısır'ın Gazze halkının sıkıntılarının azaltılması için çalışmalara devam ettiğini söyledi. Toplantıya Hamas Siyasi Bürosundan Nalil Hayya ve M. Rawhi Mstahi ile General Tawfiq Abu Naim katıldı.
Geçtiğimiz pazar günü İsrail özel kuvvetlerinden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze içine 3 kilometre girdiğini fark eden Hamas'ın karşı koyması üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş ve bir İsrail askeri öldürülmüştü.
Ertesi gün Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grubu, İsrail tarafına roket saldırısında bulunmuş ve 1 İsrail askeri ağır yaralanmıştı. Filistinli gruplar, İsrail tarafından bir otobüsün hedef alındığı saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıklamıştı.
Mısır'ın arabuluculuğu ile Gazze'deki yönetim ile İsrail arasında ateşkes sağlanmış, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman
ateşkesi Hamas'a teslim olmak olduğunu ileri sürerek bakanlıktan istifa etmişti. - GAZZE
Filistin,İsrail,Hamas,Gazze