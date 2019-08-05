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Hamas'ın kurucu liderlerinden Hamdan vefat etti

Hamas'ın kurucu liderlerinden Ahmed Nemr Hamdan, 80 yaşında hayatını kaybetti.

05.08.2019 16:40 Hamas'ın kurucu liderlerinden Hamdan vefat etti
Hamas'ın kurucu liderlerinden Ahmed Nemr Hamdan, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, yakalandığı hastalığa yenik düşen Ahmed Nemr Hamdan'ın vefatından dolayı Filistin halkına, İslam ve Arap dünyasına başsağlığı temennisinde bulunuldu.
Açıklamada, Hamas'ın ilk liderleri arasında yer aldığı hatırlatılan Hamdan'ın yaşamı boyunca yüksek sorumluluk duygusuyla zorluklara göğüs gerdiği, Filistin halkının sadık ve özgür sesi olduğu ifade edildi.
İsrail'e karşı direniş çağrısı yaptığı için hapis yatan Hamdan, 1992'de aralarında Hamas ve İslami Cihad üyelerinin bulunduğu 415 kişilik grupla Lübnan'ın güneyine sürgüne gönderilmişti.

Filistin, Hamas, Güncel

Kaynak: AA

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