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Hamas, İsrail'i Gazze'deki Kovid-19 salgını ve insani krizi istismar etmekle suçladı

Hamas, İsrail'i Gazze'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sorumlu tutarak yaşanan insani krizi istismar etmekle itham etti.

03.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:20
Hamas, İsrail'i Gazze'deki Kovid-19 salgını ve insani krizi istismar etmekle suçladı
Hamas , İsrail 'i Gazze 'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sorumlu tutarak yaşanan insani krizi istismar etmekle itham etti.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yaşayan Filistinlilerin insani ihtiyaçlarını her zaman görmezden geldiğini ve ablukayı sıkılaştırarak sistematik suç işlediğini belirtti.
İsrail'in Gazze'deki insani krizi istismar ettiğini ifade eden Kasım, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in açıklamasında Gazze'ye yardımların girişini Hamas'ın elinde esir tuttuğu İsrail askerleri ile ilişkilendirmesini "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.
Kasım, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde esir tuttuğu İsrail askerleri dosyasının ancak karşılıklı esir takasının uygun koşullarda görüşülmesiyle açılabileceğini söyledi.
Kasım ayrıca, Hamas'la beraber Gazze'deki tüm ulusal güçlerin abluka kırılıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.
İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani durumla Hamas'ın elinde tuttuğu İsrail askerlerinin cesetlerinin geri verilmesini ilişkilendirerek "İsrail'in de insani ihtiyaçları var." ifadelerini kullanmıştı.
Hamas 2016 yılında sağlık durumları ile ilgili ayrıntılı bilgi vermeden Gazze'de 4 İsrail askerinin esir edildiğini açıklamıştı.
İsrail ise 2014'te Gazze'de iki İsrail askerinin cesetlerinin kayıp olduğunu açıklamış, 2016'da da bu askerlerini "kayıp ve esir" listesine almıştı.
- Gazze'de 12 adet Kovid-19 vakası var
Filistin hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Kovid-19'a yakalananların sayısının 12 olduğunu, ülke genelinde ise vaka sayısının 171'e yükseldiğini açıklamıştı. Filistin'de bugüne kadar 1 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Hamas, Gazze, Güncel
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