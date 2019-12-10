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Hamas: İsrail ile çatışmasızlık için müzakere yürütülmüyor

Hamas, İsrail ile çatışmasızlık anlaşması konusunda dolaylı müzakere yürütüldüğü iddialarını reddetti.

10.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:40Hamas: İsrail ile çatışmasızlık için müzakere yürütülmüyor
, ile çatışmasızlık anlaşması konusunda dolaylı müzakere yürütüldüğü iddialarını reddetti.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Medyada yer alan, işgalci İsrail ile uzun vadeli bir anlaşma için müzakere edildiği yönündeki asılsızdır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Hamas'ın aracılar ile yaptığı görüşmelerde bu konunun masaya gelmediği, basında yer alan haberlerin "Hamas'a yönelik karalama kampanyalarının bir uzantısı" olduğu vurgulandı.
Filistin ve Arap basınında, Hamas lideri İsmail Heniyye ve İslami Cihad Hareketi lideri Ziyad en-Nahale'nin son Kahire ziyaretleri esnasında Mısır yönetimi aracılığıyla İsrail'le uzun süreli bir çatışmasızlık anlaşması konusunu görüştükleri yönünde haberler yer almıştı.

İsrail, Hamas, Güncel

Kaynak: AA

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