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Hamas, korovirüs vakalarının görüldüğü cezaevlerindeki Filistinlilerin hayatından İsrail'i sorumlu...

Hamas, İsrail'in 1 yıllık tutukluluk süresinin ardından serbest bıraktığı Filistinlide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından hapishanelerdeki diğer mahkumların hayatından İsrail'i sorumlu tuttu.

01.04.2020 21:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:44
Hamas, korovirüs vakalarının görüldüğü cezaevlerindeki Filistinlilerin hayatından İsrail'i sorumlu...
Hamas , İsrail 'in 1 yıllık tutukluluk süresinin ardından serbest bıraktığı Filistinlide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından hapishanelerdeki diğer mahkumların hayatından İsrail'i sorumlu tuttu.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, serbest bırakılan tutukluda virüs tespit edilmesi nedeniyle İsrail hapishanelerindeki diğer tutukluların hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.
"Tüm tutuklular serbest bırakılmalı." ifadesini kullanan Kasım, uluslararası insan hakları kuruluşlarından tutukluların sağlığı için acilen harekete geçmesini istedi.
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, İsrail'in dün akşam serbest bıraktığı Filistinli Nureddin Sarsur'a Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıklamıştı.
Filistin Esirler Heyeti, pazartesi yaptığı açıklamada, İsrail'in cezaevlerindeki 3 gardiyana koronavirüs bulaştığını duyurduğunu belirtmiş ve başta Uluslararası Kızılhaç Örgütü olmak üzere uluslararası kuruluşlara Filistinli tutukluları korumak üzere acilen devreye girme çağrısı yapmıştı.
İsrail Cezaevleri İdaresi (ŞABAS-IPS) de daha önce yaptığı açıklamada Megiddo Hapishanesi'nde bulunan Filistinli tutuklulardan 4'ünün, bir hafta önce Kovid-19 vakası tespit edilen bir kişiyle temasta bulundukları şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alındığını duyurmuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Filistin, İsrail, Hamas, Güncel
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