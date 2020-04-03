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Hamas, Kovid-19 nedeniyle Suudi Arabistan'daki tutuklu Filistinlilerin sağlığından endişe ediyor

Hamas Hareketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da tutuklu Filistinlilerin sağlığından endişe duyduğunu belirtti.

03.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:30
Hamas, Kovid-19 nedeniyle Suudi Arabistan'daki tutuklu Filistinlilerin sağlığından endişe ediyor
Hamas Hareketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da tutuklu Filistinlilerin sağlığından endişe duyduğunu belirtti.
Hamas'ın Yurt Dışı Basın Ofisi Başkanı Rafet Murra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan yönetimine, hareketin lider kadrosundan ve birçok sağlık sorunu yaşayan 81 yaşındaki Muhammed Salih el-Hudari ile arkadaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Ramazan ayı gelmeden önce Suudi Arabistan makamlarını acil bir şekilde bu konuyu çözmeye davet eden Murra, "Bunu Filistin halkı ve haklı davası için yapsınlar." dedi.
Suudi Arabistan'da 4 Nisan 2019'dan beri tutuklanan Filistinliler konusunun, Hamas'ın yanı sıra tüm Filistin halkı ile grupları tarafından yakından takip edildiğine değinen Murra, hiçbir gerekçesi olmayan söz konusu tutuklamaların bir an önce sonlandırılmasını istedi.
Hızla yayılmaya devam eden Kovid-19 salgınından ötürü Suudi Arabistan'daki Filistinli tutukluların sağlığından endişe duyduklarını söyleyen Murra, şunları kaydetti:
"Hamas, konuyu doğrudan takip eden Filistinli taraf olarak Suudi Arabistan'daki tutukluların durumuyla ilgili bilgilere ulaşamıyor. Bunun sebebi de karartma politikalarının yanı sıra hukuk ve insani yardım kuruluşlarının tutuklularla bağlantı kuramamasıdır."
Filistinli tutukluların durumuyla ilgili bilgi edinme ve serbest bırakılmaları için Hamas'ın son aylarda bölgesel temaslar kurduğuna işaret eden Murra, "Hamas, tutuklularla ilgili doğrudan ve bazı kanallarla Suudi Arabistan makamlarına mesajlar iletti ve hala yanıtı bekliyoruz." diye konuştu.
Suudi Arabistan, Hamas yöneticisini bir yıldır gözaltında tutuyor
Suudi Arabistan güvenlik güçleri, uzun yıllardır Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari'yi 4 Nisan 2019'da gözaltına almıştı.
Hudari'nin 2 yıl Suudi Arabistan ile ilişkilerden sorumlu yetkili olduğu ve hareket içinde de üst düzey görevler üstlendiğini açıklayan Hamas, Hudari'nin büyük oğlu Hani'nin de "herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin" gözaltına alındığı bilgisini vermişti.
Hamas, Hudari ile oğluna yönelik bu tavrın, Suudi Arabistan'da yaşayan birçok Filistinliye uygulanan kampanyanın bir parçası olduğuna dikkati çekmişti.
Merkezi Cenevre'de bulunan Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi de 6 Eylül 2019'da yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın aralarında Hudari'nin de bulunduğu 60 Filistinliyi gerekçesiz gözaltında tuttuğuna dair bilgiler vermişti.
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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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