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Hamas lideri Heniyye: "ABD'nin Yahudi yerleşim yerleri kararı uluslararası hukuka aykırı"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin Batı Şeria'daki Yahudilere ait yasa dışı yerleşim yerlerine ilişkin kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

23.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:12Hamas lideri Heniyye:
Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin Batı Şeria'daki Yahudilere ait yasa dışı yerleşim yerlerine ilişkin kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.
Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah Tıp Kompleksi temel atma töreninde konuşan Heniyye, ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararıyla, Filistinlilerin haklarının ihlal edildiğini vurgulayarak, "Karar, siyonizme hizmet etmek için bölgeyi yeniden haritalandırıyor." dedi.
Heniyye, Filistin'in ve bölgenin kaderini değiştirecek bu kararı kabul etmeyeceklerini, bazı ülkelerin ve 107 ABD kongre üyesinin kararı reddetmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.
Karar, İsrail'de sevinçle karşılanırken, Filistin yönetimi ise ABD'ye tepki göstermişti. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'nin kararının uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geldiğini belirtmişti.

BM de işgal altında olan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu yinelemişti.
ABD Temsilciler Meclisinde 107 Demokrat Parti üyesi ise dün kararın geri çekilmesini talep etmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, Hamas, Güncel

Kaynak: AA

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