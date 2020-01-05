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Hamas lideri Heniyye'den İran Dışişleri Bakanı'na Süleymani için başsağlığı telefonu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i arayarak, General Kasım Süleymani için başsağlığı dileğinde bulundu.

05.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:00 Hamas lideri Heniyye'den İran Dışişleri Bakanı'na Süleymani için başsağlığı telefonu
Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i arayarak, General Kasım Süleymani için başsağlığı dileğinde bulundu.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin Zarif'le telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede başsağlığı dileklerini ileten Heniyye'nin, "Süleymani'nin Filistin direnişine verdiği destek ve çeşitli platformlarda Filistin halkının haklarından yana tavır almasından övgüyle söz ettiği" aktarıldı.
Zarif'in de "İran'ın Filistin direnişine destek vermeye devam edeceğini" söylediği ifade edildi.
Süleymani'nin öldürülmesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Hamas, İran, Güncel

Kaynak: AA

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