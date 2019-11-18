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Hamas lideri Heniyye, İran Dışişleri Bakanı ile "İsrail'in Gazze saldırılarını" görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

18.11.2019 23:34 | Son Güncelleme: 18.11.2019 23:34Hamas lideri Heniyye, İran Dışişleri Bakanı ile
Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile 'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla ilgili telefon görüşmesi yaptı.
Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İran Dışişleri Bakanı Zarif, Heniyye'yi arayarak, İsrail'in saldırıları karşısında zafer elde eden direniş güçlerini tebrik etti.
Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş gruplarının bir araya gelerek "Ortak Operasyon Odası"nı kurmasından övgüyle söz eden Zarif, ülkesinin Gazze'deki direniş güçlerinin ve Filistinlilerin yanında yer aldığını ifade etti.
Birleşmiş Milletlerin (BM) İsrail'in Filistinli sivillere yönelik işlediği katliamlarla ilgili tutumunun esef verici olduğunu dile getiren Zarif, bu tavrın farklı olması gerektiğini ancak BM'nin, ABD'nin baskıları nedeniyle ahlaki sorumluluğunu yerine getiremediğini savundu.
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye de İsrail'in saldırılarla sahada veya siyasette başarılı olamayacağını vurguladı.
İsrail ordusu 12 Kasım'da, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.
İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de, 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 Filistinli yaralanmıştı.
İslami Cihad Hareketi, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile 14 Kasım sabahından geçerli olmak üzere ateşkese varıldığını duyurmuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Hamas, İran, Güncel

Kaynak: AA

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