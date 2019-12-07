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Hamas lideri Heniyye Türkiye'yi de kapsayan yurt dışı turuna çıkıyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar, Türkiye ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeyi ziyaret edecek.

07.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:28Hamas lideri Heniyye Türkiye'yi de kapsayan yurt dışı turuna çıkıyor
Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, , ve 'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeyi ziyaret edecek.
Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Heniyye 2017'de Hamas'ın liderliğine seçilmesinin ardından Katar, Türkiye ve Malezya'yı da kapsayan ilk yurt dışı turuna çıkacak.
Heniyye Hamas Başkanı seçilmesinden bu yana kısa ziyaretler için sadece Mısır'a gitti.
Heniyye, Gazze Şeridi'nde yaşayan tüm Filistinlilerin dış ülkelere seyahat edebilmek için kullandıkları tek çıkış yol konumunda olan Kahire Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak.
Kaynaklar, Heniyye'nin yurt dışı ziyaretinin birkaç ay süreceğini kaydetti.

Malezya, Türkiye, Katar, Hamas, Güncel

Kaynak: AA

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