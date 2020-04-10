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Hamas lideri İsmail Heniyye, İranlı yetkiliyle telefonda görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İranlı yetkiliyle Gazze ablukasını görüştü.

10.04.2020 06:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 06:16
Hamas lideri İsmail Heniyye, İranlı yetkiliyle telefonda görüştü
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İranlı yetkiliyle Gazze ablukasını görüştü.
Hamas tarafından yapılan açıklamada, Heniyye'nin İran Yargı Gücü Başkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Görüşmede, İranlı yetkiliye Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yaşadığı zorlu hayat şartlarının aktarıldığı kaydedildi.
İranlı yetkilinin Filistin'de direnişin desteklenmesi gerektiğini dile getirdiği görüşmede, işgal güçlerinin cezaevlerinde tuttuğu Filistinli mahkumları serbest bırakmasının zorunlu olduğu vurgulandı.
Heniyye, telefon görüşmesinde İran'ın Filistin direnişine ve ezilmiş halklara verdiği desteğin değerini aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: İsmail Heniyye, Gazze, Hamas, Güncel
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