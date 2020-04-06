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Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri'den AA'ya 100. yıl tebriği Açıklaması

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Anadolu Ajansı'nın (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

06.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:32
Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri'den AA'ya 100. yıl tebriği Açıklaması
Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Anadolu Ajansı'nın (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.
Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluşunun 100'üncü yılında, seçkin, profesyonel seviyesi ve Filistin davasını destekleyici rolü dolayısıyla AA'ya en derin takdirlerimizi ifade ediyoruz." cümlesini kullandı.
Ebu Zuhri ayrıca AA'ya küresel çalışma hayatında daha fazla başarı temennisinde bulundu.
"AA ve çalışanlarına en samimi tebriklerimizi sunuyoruz"
Öte yandan Filistinli İletişimciler ve Medya Derneği (FİMED), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AA'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye halkına Filistin davasını ve gelişmelerini yakından tanıtmaya çalışan bir medya kuruluşu olan FİMED olarak, kuruluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle AA ve çalışanlarına en samimi tebriklerimizi sunmaktan büyük mutluluk duymaktayız."

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Filistin, Twitter, Hamas, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri'den AA'ya 100. yıl tebriği Açıklaması - Haberler

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