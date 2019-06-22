22.06.2019 23:09
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Hamas'tan ABD'nin ekonomi paketine yanıt

Hamas

Hamas Hareketi, ABD'nin, "Filistin halkının para karşılığında haklarından vazgeçeceği" vehminde yanıldığını bildirdi.

Hamas Hareketi, ABD'nin, " Filistin halkının para karşılığında haklarından vazgeçeceği" vehminde yanıldığını bildirdi.
Hamas'ın Sözcüsü Hazım Kasım tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD idaresinin, Filistin halkının hakları ve mukaddesatının, para ya da herhangi bir şey karşılığında değişeceği vehmine kapıldığını söyledi.
"Halkımız işgal edilmiş topraklarını geri almak, göç ettirildikleri yere geri dönmek ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurmak için savaşmıştır" diyen Kasım, siyonizm çökene dek Filistinlilerin mücadelelerini sürdüreceğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump 'ın damadı Jared Kushner öncülüğünde, İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırlanan "Yüzyılın Anlaşması" planının bugün açıklanan ekonomi paketine göre, ilk aşamada Gazze , Batı Şeria , Mısır , Ürdün ve Lübnan 'daki Filistinliler için 50 milyar dolarlık yatırım yapılacağı ifade edilmişti.
Kaynak: AA
Ekonomi , Filistin , Hamas , Amerika Birleşik Devletleri , Güncel

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