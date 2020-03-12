Hamas'tan ABD'nin Kudüs sakinlerini "Araplar" olarak tanımlamasına tepki
Hamas, ABD Dışişleri Bakanlığının Kudüs sakinlerine ait "Filistinliler" tanımını "Araplar" ve "İsrailli olmayan vatandaşlar" şeklinde değiştirmesine tepki gösterdi.
12.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:16
Hamas , ABD Dışişleri Bakanlığının Kudüs sakinlerine ait "Filistinliler" tanımını "Araplar" ve "İsrailli olmayan vatandaşlar" şeklinde değiştirmesine tepki gösterdi.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, "ABD yönetiminin, Kudüs'ün Filistinli sakinlerini bu şekilde tanımlaması, ABD'nin Filistinlilere karşı işlediği yeni bir suçtur." ifadesini kullandı.
Kasım, İsrail ve ABD'nin girişimlerinin, Kudüs'ün ve gerçek sakinleri olan Filistinlilerin kimliğini değiştiremeyeceğini, onları kutsal değerlerine bağlılıktan vazgeçiremeyeceğini kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, dün Doğu Kudüs'te yaşayanlar için genel olarak kullanılan Filistinli ifadesinde değişikliğe gitmişti. ABD'nin bu adımı, Dışişleri Bakanlığının her yıl düzenli olarak yayımladığı 2019 İnsan Hakları Raporu'nda dikkati çekmişti.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, "ABD yönetiminin, Kudüs'ün Filistinli sakinlerini bu şekilde tanımlaması, ABD'nin Filistinlilere karşı işlediği yeni bir suçtur." ifadesini kullandı.
Kasım, İsrail ve ABD'nin girişimlerinin, Kudüs'ün ve gerçek sakinleri olan Filistinlilerin kimliğini değiştiremeyeceğini, onları kutsal değerlerine bağlılıktan vazgeçiremeyeceğini kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, dün Doğu Kudüs'te yaşayanlar için genel olarak kullanılan Filistinli ifadesinde değişikliğe gitmişti. ABD'nin bu adımı, Dışişleri Bakanlığının her yıl düzenli olarak yayımladığı 2019 İnsan Hakları Raporu'nda dikkati çekmişti.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Hamas, Kudüs, Güncel
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