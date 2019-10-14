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Hamas'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Hamas, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Türkiye'nin sınırlarını koruma, kendini savunma ve bölgede ulusal güvenliğini tehdit eden 'Mossad Siyonist kaynaklarını' bertaraf etme hakkını anlıyoruz" açıklamasını yaptı.

14.10.2019 23:30Hamas'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Hamas, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Türkiye'nin sınırlarını koruma, kendini savunma ve bölgede ulusal güvenliğini tehdit eden ' Mossad Siyonist kaynaklarını' bertaraf etme hakkını anlıyoruz" açıklamasını yaptı.


Hamas, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin sınırlarını koruma, kendini savunma ve bölgede ulusal güvenliğini tehdit eden 'Mossad Siyonist kaynaklarını' bertaraf etme hakkını anlıyoruz" ifadelerine yer verildi.


Açıklamada "Hamas, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve ulusal sınırlarının korunmasını destekliyor ve bölgedeki tüm çekişme ve ihtilaflara son verilerek başta Filistin davası olmak üzere ümmetin sorunlarına yoğunlaşılması çağrısında bulunuyor" denildi. - GAZZE


Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Mossad, Hamas, Politika

Kaynak: İHA

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