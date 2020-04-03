Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hamas'tan, Filistinli tutukluların serbest bırakılması halinde İsrail'e karşılık verilebileceği...

Hamas, Filistinli tutukluları serbest bırakması için İsrail'e karşılık vermeye hazır olduğunu bildirdi.

03.04.2020 02:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 02:48
Hamas'tan, Filistinli tutukluların serbest bırakılması halinde İsrail'e karşılık verilebileceği...
Hamas , Filistinli tutukluları serbest bırakması için İsrail 'e karşılık vermeye hazır olduğunu bildirdi.
Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, Aksa televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail hapisanelerindeki esirler konusunda harekete geçme fırsatı olduğunu söyledi.
İsrail işgal kuvvetlerinin bir değişimden çok insani nitelikli bir eylemde bulunmasının mümkün olduğunu belirten Sinvar, "Hapisanelerdeki kadın, hasta ve yaşlıların serbest bırakılması karşılığında cüzi bir karşılık verebiliriz" dedi.
Sinvar, bu karşılığın ne olduğu konusuna açıklık getirmeden, bir esir mübadelesi için büyük karşılığın büyük bir bedel olduğunu bunu da İsrail'in ödemesi gerektiğini kaydetti.
Geçen birkaç gün içinde serbest bırakılan Filistinli bir tutukluya koronavirüs tanısı konulmasına işaret eden Sinvar, "Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail hapisanelerine koronavirüs girişi konusunu endişeyle takip etmektedir." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Gazze, Hamas, Aksa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Hamas'tan, Filistinli tutukluların serbest bırakılması halinde İsrail'e karşılık verilebileceği... - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan eşini ve bebeğini kaybeden acılı babadan yürek yakan sözler Haberler
Koronadan eşini ve bebeğini kaybeden acılı babadan yürek yakan sözler
Korona çalışmaları Sağlık Bakanlığı’nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi Haberler
Korona çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
İtalya’da tuhaf korona ölümleri! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar Haberler
İtalya'da tuhaf korona ölümleri! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
Bilim Akademisi üyesi profesör, koronanın bulaşma ağını çizerek anlattı Haberler
Bilim Akademisi üyesi profesör, koronanın bulaşma ağını çizerek anlattı
Avrupa ülkesi bu skandalı konuşuyor! Test kitlerine korona bulaştı Haberler
Avrupa ülkesi bu skandalı konuşuyor! Test kitlerine korona bulaştı
Ünlü Türk genetik bilimciden Türkiye’ye 5 kritik korona önerisi Haberler
Ünlü Türk genetik bilimciden Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı Haberler
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı
İBB’de koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Haberler
İBB'de koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Güncel Haberleri

02:57: Uyuşturucu sattığı iddiasıyla dövüp kameraya çektiler - Haber 02:50: Kocaeli Valiliğinden "koronavirüs nedeniyle bazı etkinliklerin yasaklanması"na ilişkin açıklama... - Haber 02:48: Hamas'tan, Filistinli tutukluların serbest bırakılması halinde İsrail'e karşılık verilebileceği... - Haber 02:46: Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye araçla dezenfektan püskürttü - Haber 02:46: Karantinada tutulan yaşlı çift, polis nezaretinde yanan evlerine getirildi - Haber 23:58: Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı - Haber 23:55: Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel - Haber 23:38: Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi - Haber 23:31: İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı - Haber 22:45: İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti - Haber 20:25: FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler