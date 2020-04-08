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Hamas'tan "Filistinli tutukluların serbest bırakılması için başlatılan girişimde ciddiyiz" mesajı

Hamas, hareketin Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar'ın İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli tutukluların serbest bırakılması için başlattığı girişimin Tel Aviv yönetiminden karşılık bulması halinde kendisinin de bu girişime ciddi bir şekilde yaklaşacağını duyurdu.

08.04.2020 01:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 01:28
Hamas'tan
Hamas , hareketin Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar'ın İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli tutukluların serbest bırakılması için başlattığı girişimin Tel Aviv yönetiminden karşılık bulması halinde kendisinin de bu girişime ciddi bir şekilde yaklaşacağını duyurdu.
Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar'ın, İsrail'in yaşlı, kadın, hasta ve çocuk mahkumları serbest bırakması durumunda İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın da elindeki İsrailli askerler konusunda bu yönde olumlu adım atmasını onayladıklarını kaydetti. Kasım, "Hamas hareketi, bu girişime İsrail tarafından gelecek gerçek ve fiili herhangi bir yanıta ciddi bir şekilde yaklaşacaktır." ifadesini kullandı.
Sinvar, geçen perşembe yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki kadın, hasta ve yaşlıların serbest bırakılması karşılığında cüzi bir karşılık verebileceklerini söylemişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise pazartesi günü Gazze'deki İsrailli kayıp askerler konusunda ara bulucular kanalıyla acil bir diyalog çağrısında bulunmuştu.
İzzeddin el-Kassam Tugayları, ilk kez Nisan 2016'da, ellerinde İsrail askerinin bulunduğunu duyurmuş ancak ölü ya da sağ olduklarına dair bilgi vermemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Tel Aviv, İsrail, Gazze, Hamas, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Hamas'tan 'Filistinli tutukluların serbest bırakılması için başlatılan girişimde ciddiyiz' mesajı - Haberler

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