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Hamas'tan Holokost Forumu için Kudüs'e gelen liderlere "İsrail işgalini kınamaları" çağrısı

Hamas, Dünya Holokost Forumu'na katılmak üzere Batı Kudüs'e gelen dünya liderlerine "Filistin topraklarındaki İsrail işgalini kınamaları" çağrısında bulundu.

22.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:20Hamas'tan Holokost Forumu için Kudüs'e gelen liderlere
, Dünya Holokost Forumu'na katılmak üzere Batı 'e gelen dünya liderlerine " topraklarındaki işgalini kınamaları" çağrısında bulundu.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkı, söz konusu liderlerin özgürlük için verdiği mücadeleyi desteklemelerini ve topraklarımızda süren işgali kınamalarını bekliyor." ifadelerine yer verildi.
Uluslararası toplumun "modern çağın en uzun işgalinin bitirilmesi için harekete geçmeye ve uluslararası hukukun uygulanması konusundaki çifte standarda son vermeye" çağrıldığı Hamas açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Bu liderler, onların toplantıya katılmak üzere geldikleri mekandan yüzlerce metre uzakta bulunan ırkçı Siyonist gettolarda milyonlarca Filistinlinin yaşadığını hatırlamalıdır."
Açıklamada ayrıca İsrail'in yıllardır her türlü ırkçılığı uyguladığı ve Filistin halkının haklarını en çirkin şekillerde ihlal ettiği vurgulandı.
5. Dünya Holokost Forumu, Yad Vashem Müzesi'nin iş birliğiyle 23 Ocak Perşembe günü düzenlenecek.

Filistin, İsrail, Kudüs, Hamas, Güncel

Kaynak: AA

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