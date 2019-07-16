16.07.2019 14:33
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Hamas'tan İsrail hapishanesinde ölen Filistinli için "uluslararası soruşturma" talebi

Hamas

Hamas, İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli tutuklu Nasr Takatka için uluslararası soruşturma komitesi oluşturulması talebinde bulundu.

Hamas, İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli tutuklu Nasr Takatka için uluslararası soruşturma komitesi oluşturulması talebinde bulundu.
Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "Nasr Takatka'nın şehadeti, İsrail'in esirler konusundaki suçlu yüzünü bir kez daha ortaya koyuyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Filistinli tutuklunun şehadetinin ayrıntıları, uluslararası soruşturma komitesi kurulmasını gerektiriyor. Takatka'nın son iki hafta boyunca maruz kaldığı işkenceleri dünyanın gözü önüne sermek için bunun yapılması lazım."
Filistin Esirler Cemiyeti, "İsrail'in Nitzan Cezaevi'ndeki Nasr Takatka'nın, bu sabah tutulduğu yerde yaşamını yitirmiş olarak bulunduğunu" açıklamış, ölüm nedenine ilişkin ise bilgi vermemişti.
Takatka'nın ailesinden alınan bilgiye göre ilk kez tutuklanan Nasr'ın sağlık problemi yoktu.
Beytullahim'deki evinden geçen ay gözaltına alınan Nasr Takatka hakkında herhangi bir mahkeme kararı da bulunmuyordu.
Kaynak: AA
İsrail, Hamas, Güncel

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