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Hamas'tan, İsrail'in Türkiye'yi karalama kampanyasına tepki

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin İsrail'in karalama kampanyasına tepki göstererek, İsrail'in Türkiye aleyhinde yürüttüğü karalama kampanyasının küstahça ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.

11.10.2019 12:24Hamas'tan, İsrail'in Türkiye'yi karalama kampanyasına tepki
Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin İsrail'in karalama kampanyasına tepki göstererek, İsrail'in Türkiye aleyhinde yürüttüğü karalama kampanyasının küstahça ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.
Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Türkiye aleyhinde yürüttüğü karalama kampanyası küstahça ve kabul edilemez. İsrail hep düşman olarak kalacaktır, Türkiye ise tüm dünyadaki Müslümanların kalplerinin buluştuğu noktadadır." ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Twitter'dan dün yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerini işgal ettiğini iddia etmişti.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, İsrail, Hamas, Güncel

Kaynak: AA

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