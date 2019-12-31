Haberler » Güncel » Hamas'tan İsrail'in vergilerde yaptığı kesintiye 'yağmalama' nitelemesi - Haber

Hamas'tan İsrail'in vergilerde yaptığı kesintiye "yağmalama" nitelemesi

Hamas, İsrail'in Filistin yönetimi için toplanan vergilerden yıllık 150 milyon şekel (yaklaşık 43 milyon dolar) kesinti yapma kararını "Filistin halkının kaderine saldırı ve gelir kaynağını yağmalama" şeklinde değerlendirdi.

31.12.2019 22:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:30 Hamas'tan İsrail'in vergilerde yaptığı kesintiye
, 'in yönetimi için toplanan vergilerden yıllık 150 milyon şekel (yaklaşık 43 milyon dolar) kesinti yapma kararını "Filistin halkının kaderine saldırı ve gelir kaynağını yağmalama" şeklinde değerlendirdi.
Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, toplanan vergileri Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınlarına verdiği gerekçesiyle kesmesine tepki gösterdi.
Berhum, "İsrail'in paraları kesmesi, Filistin halkının kaderine yönelik saldırı, gelir kaynağını yağmalama, meşru direnişi suçlu gösterme ve halkın direnişini baltalama girişimidir." ifadesini kullandı.
İsrail Güvenlik Kabinesi, 29 Aralık'ta İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in Filistin yönetimi için toplanan vergilerden, yıllık 150 milyon şekel kesinti yapılması önerisini kabul etmişti.
Kabine, 17 Şubat'ta da vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı yıllık 500 milyon şekel (yaklaşık 144 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.
Bu kararın hemen ardından Filistin hükümeti, vergilerin kesintili haliyle ödenmesini kabul etmeyeceklerini açıklamış ve vergileri bu şekliyle almayı reddetmişti.
Filistin yönetimi ekonomideki kötüye gidiş nedeniyle 4 Ekim'de İsrail'in, kendisi adına topladığı vergileri tutuklu ve şehit yakınları için ayrılan kısmı keserek ödemesini kabul etmişti.

Filistin, İsrail, Hamas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:22   İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA TAKSİM'DE AÇIKLAMA YAPTI (AKTÜEL) - Haber
23:22   İstanbul valisi yerlikaya taksim'de açıklama yaptı - Haber
23:22   Cezaevinden firar etti, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı - Haber
23:22   Trump ile Abdülmehdi Irak'taki son durumu görüştü - Haber
23:21   Yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi - Haber
22:45   Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış - Haber
22:20   2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Haber
22:19   Cezaevinden firar etti! 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı - Haber
21:23   Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Haber
20:41   Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Haber
31.12.2019 23:24:42