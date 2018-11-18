Hamas'tan "İsrail'le Esir Takası Anlaşması" Açıklaması

Hamas
Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye, İsrail
'in yeni bir esir takası anlaşması imzalanması konusunda adım atmadığını söyledi.
Hamas'a bağlı El Aksa
Televizyonu'na konuşan Hayye, Arap basınında, "Hamas'la İsrail arasında esir takası konusunda yürütülen dolaylı müzakerelerde 'ani ve dikkate değer' bir gelişme yaşandığı" yönündeki haberlere açıklık getirdi.
"İsrail, esir takası anlaşmasını engelliyor ve yeni bir anlaşma yapmaya da hazır değil. İsrail her gün bize, hiçbir şekilde yeni bir anlaşma imzalamaya hazır olmadığını gösteriyor." diyen Hayye, İsrail'in, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elindeki askerlerin ailelerine düş sattığını ve bir şey elde edebilir zannıyla zaman kazanmaya çalıştığını ifade etti.
Hayye, 2011 yılında imzalanan esir takası anlaşmasında serbest bırakılan ve 2014'te yeniden tutuklananlar serbest bırakılmadığı sürece İsrail'le yeni bir esir takası anlaşması imzalamayacaklarını belirtti.
Öte yandan, İsrail Başbakanlık
divanından bir yetkili, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (Makan) yaptığı açıklamada, Gazze
'deki İsrail askeriyle ilgili Hamas'la yürütülen müzakerelerde ilerleme olduğu yönünde Arap basınında yer alan haberlerin asılsız olduğunu ifade etti. Söz
konusu yetkili, 2014'te yeniden tutuklananların serbest bırakılması konusunda bir anlaşma olduğunu da yalanladı.
Hamas Hareketi, Mısır
aracılığıyla İsrail'le 2011'de yaptığı esir takası anlaşmasında bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki bin 27 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını sağlamıştı. Ancak İsrail, 2014'te serbest bırakılan Filistinlilerden 60'ını yeniden tutuklamıştı.
Hamas, ikinci bir esir takası anlaşmasının ön şartı olarak, söz konusu 60 kişinin serbest bırakılmasını istiyor.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Nisan 2016'da elinde 4 İsrail askeri olduğunu açıklamış, askerlerin durumu hakkında ise bilgi vermemişti.
Hamas,İsrail
18 Kasım 2018 Pazar 00:01