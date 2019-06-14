14.06.2019 04:02
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Hamas'tan "İsrailli siyasetçilerin tehditleri bizi korkutamaz" açıklaması

Hamas

Hamas Hareketi, bazı İsrailli siyasetçilerin, Hamas liderlerinin hedef alınması yönündeki çağrılarının direniş gruplarını korkutamayacağını belirtti.

Hamas Hareketi, bazı İsrailli siyasetçilerin, Hamas liderlerinin hedef alınması yönündeki çağrılarının direniş gruplarını korkutamayacağını belirtti.
Hareketin sözcüsü Hazim Kasım, Gazze'den İsrail'e yönelik roket saldırısının akabinde bazı İsrailli siyasetçilerin yaptığı çağrılarla ilgili açıklamada bulundu.
"İsrailli bazı parti liderlerinin, yapılacak seçimde daha fazla oy almak için savurduğu tehditler, Filistin halkını ve direniş gruplarını korkutamaz." diyen Kasım, Filistin halkının ablukayı kırmak ve onurlu bir yaşam sürme hakkını elde edebilmek için mücadelesine devam edeceğini vurguladı.
Kasım ayrıca hareketin, İsrail-Gazze arasında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve ablukanın kırılması için ortam hazırlanması konusundaki çalışmalarını ara bulucularla sürdürdüğünü belirtti.
İsrail uçakları Gazze'nin doğusu ile güneyindeki noktalara hava saldırısı düzenlemişti. Saldırı, İsrail yerel basınının, Gazze'den İsrail'in güneyindeki Sderot kentine atılan roketin bir binaya isabet ettiğini duyurmasından birkaç saat sonra gerçekleşmişti.
Roket saldırısının ardından İsrailli siyasetçiler, Hamas liderlerine suikast düzenlenmesi ve Gazze'ye şiddetli karşılık verilmesi çağrısında bulunmuştu.
Mısır, Katar ve BM, bir süredir Filistinli gruplar ile İsrail arasında "Gazze'deki gösterilerin durdurulması karşılığında bölgeye uygulanan ablukanın hafifletilmesine dayanan bir ateşkes sağlanması" için görüşmeler yürütüyordu.
Kaynak: AA
İsrail, Gazze, Hamas, Güncel

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