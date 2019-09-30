Haberler » Güncel » Haber

Hamas'tan Katar'a "İsrailli sporcular" tepkisi

Hamas, 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Katar'a "İsrailli sporculardan oluşan bir heyeti ağırlaması" nedeniyle tepki gösterdi.

30.09.2019 15:02Hamas'tan Katar'a
Hamas, 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Katar'a "İsrailli sporculardan oluşan bir heyeti ağırlaması" nedeniyle tepki gösterdi.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Kardeş ülke Katar'da, 17. Dünya Atletizm Şampiyonası kapsamında Siyonist bir heyetin misafir edilmesi ve Gazze Şeridi'ne uyguladığı boğucu ablukanın yanı sıra Filistin halkı ile topraklarına karşı işlediği tüm suçlara rağmen işgalcilerin bayrağının yükseltilmesi üzüntü verici." denildi.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılmak üzere geçen cuma günü İsrailli 5 sporcu bu ülkeye gelmişti.

Hamas, Katar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:33 Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri saptandı
18:33 Sınıf öğretmeni vitesleri karıştırdı, ciple dere kanalına uçtu
18:32 (metrobüste yangın; seferler aksadı
18:32 Adana'daki FETÖ/PDY davası
18:31 Metrobüste yangın
18:30 750 metre yükseklikten yere süratle inen paraşütte panik anları
18:30 Rusya'dan alınması planlanan yangın söndürme uçağı test edildi