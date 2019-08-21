Hamas'tan "Mescid-i Aksa yangınını unutmadık" mesajı

Hamas
, Mescid-i Aksa
'nın 50 yıl önce Avustralyalı bir Yahudi tarafından kundaklanarak yakılmasını düzenlediği bir etkinlikle protesto etti.
Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan Filistinliler, "Mescid-i Aksa yangınını 50 yıldır unutmadık" ve "Aksa'yı yakanları, kirletenleri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıdı.
Hamas yetkililerinden Müşir el-Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, Mescid-i Aksa'nın yakılmasının yıl dönümünde, İsrail
'in Filistin'e yönelik ihlallerine karşı Filistin halkının öfke mesajını gönderdik. Filistin halkı, Kudüs'teki sistematik planın bir kez daha karşısında olduğunu yineledi." dedi.
"İsrail ateşle oynuyor"
Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Mısri, "İsrail, uygulamalarıyla ateşle oynuyor. Kudüs'te işlenen suçlar karşısında halkımız sessiz kalmayacaktır." ifadesini kullandı.
Avustralyalı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve bin yıllık minberini yakmıştı.