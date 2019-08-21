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Hamas'tan "Mescid-i Aksa yangınını unutmadık" mesajı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan Filistinliler Gösteriye katılanların taşıdıkları Filistin bayrakları ve dövizler Gösteride konuşma yapılması Hamas yetkililerinden Müşir el-Mısri ile röportaj Hamas, Mescid-i Aksa'nın 50 yıl önce Avustralyalı bir...

21.08.2019 17:13
Hamas'tan
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan Filistinliler
Gösteriye katılanların taşıdıkları Filistin bayrakları ve dövizler
Gösteride konuşma yapılması
Hamas yetkililerinden Müşir el-Mısri ile röportaj
Hamas, Mescid-i Aksa'nın 50 yıl önce Avustralyalı bir Yahudi tarafından kundaklanarak yakılmasını düzenlediği bir etkinlikle protesto etti.
Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan Filistinliler, "Mescid-i Aksa yangınını 50 yıldır unutmadık" ve "Aksa'yı yakanları, kirletenleri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıdı.
Hamas yetkililerinden Müşir el-Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, Mescid-i Aksa'nın yakılmasının yıl dönümünde, İsrail'in Filistin'e yönelik ihlallerine karşı Filistin halkının öfke mesajını gönderdik. Filistin halkı, Kudüs'teki sistematik planın bir kez daha karşısında olduğunu yineledi." dedi.
Hamas'tan

Filistin, Hamas, Gazze, Aksa, Güncel

Kaynak: AA

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