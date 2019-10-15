Haberler » Güncel » Hamas'tan, seçim öncesi ulusal uzlaşı açıklaması

Hamas'tan, seçim öncesi ulusal uzlaşı açıklaması

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Filistin seçimlerinin yapılabilmesini sağlayacak olan zeminin ulusal uzlaşı olduğunu belirtti.

15.10.2019 01:02Hamas'tan, seçim öncesi ulusal uzlaşı açıklaması
Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Filistin seçimlerinin yapılabilmesini sağlayacak olan zeminin ulusal uzlaşı olduğunu belirtti.
Twitter hesabından yazılı açıklama yapan Merzuk, seçimlerin Batı Şeria, Gazze ve yurt dışındaki tüm Filistinlilerin yöneticilerini özgürce seçmesi için tanınmış bir hak olduğunu ifade etti.
Filistin seçimlerinin yapılabilmesi için ulusal uzlaşının sağlanması gerektiğine işaret eden Merzuk, Hamas'ın, çıkan sonuç ne olursa olsun bunu kabul edeceğini kaydetti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 7 Ekim'de, genel ve başkanlık seçimlerine hazırlık yapılması yönünde ilgili makamlara talimat vermişti.
Hamas ise bir gün sonra Filistin devlet başkanlığı ve genel seçimlerinin eş zamanlı yapılmasını istediklerini açıklamıştı.
Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilmedi.

Filistin, Hamas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:40 Otomobille tır çarpıştı: 2 yaralı
01:40 Sürücünün çarpıp kaçtığı kadın öldü
01:36 Afyonkarahisar'da "Uyum Mahalle Buluşmaları"
01:31 Sarıyer'de demir parmaklıklara sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı
01:31 Spor bakan kasapoğlu ve başkan özdemir'in maç sonu sevinci
01:28 Milli maçın ardından
01:22 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan A Milli Takım'a tebrik
15.10.2019 01:45:11