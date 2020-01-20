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Hamas'tan Şeyh Sabri'nin Harem-i Şerif'ten uzaklaştırılmasına tepki Açıklaması

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye bir hafta süreyle Harem-i Şerif'e giriş yasağı getirmesine tepki gösterdi.

20.01.2020 21:26 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:26Hamas'tan Şeyh Sabri'nin Harem-i Şerif'ten uzaklaştırılmasına tepki Açıklaması
Filistin İslami Direniş Hareketi , makamlarının Mescid-i İmam ve Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye bir hafta süreyle Harem-i Şerif'e giriş yasağı getirmesine tepki gösterdi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in düşmanca politikalarına rağmen, Kudüslüler Mescid-i Aksa ve tüm kutsal mekanları savunmaya devam edecek. İsrail'in baskıları, ulemayı ve Kudüslüleri yıldıramayacak." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, İsrail'in kadim kentin Arap kimliğini değiştiremeyeceği ve Kudüs'ün Filistin'in başkenti olmaya devam edeceği belirtildi.
Şeyh Sabri, basın mensuplarına dün yaptığı açıklamada, "cuma hutbesinde provokasyon" iddiasıyla İsrail'e ait Kışla Polis Merkezinde sorgulandığını ve kendisine bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası verildiğini söylemişti.

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Kaynak: AA

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