Hamas'tan Trump'ın Özel Temsilcisi Greenblatt'a Kınama

Kaynak: AA

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın hareketin Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi "terörist" olarak nitelendirdiği ve konumunun bildirilmesi çağrısında bulunduğu açıklamasını kınadı.Hamas Hareketi Sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı açıklamada, "Greenblatt'ın Aruri'ye yaptığı saldırı, kovuşturma tehdidi ve başına para ödülü konması, ABD yönetiminin bölgede uyguladığı terör politikasını yansıtıyor." ifadelerini kullandı.Kanu, bunun Filistin halkının liderlerini hedef almada Washington'un işgalcilerle aynı safta yer aldığının göstergesi olduğunu belirtti.ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi "korkunç suçlar işleyen aranan bir terörist" olarak nitelendirmişti.Greenblatt "Aruri ve konumu hakkında bilinmeyen bilgiler sunarak dünyayı daha güvenli hale getirmeye yardım edebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.ABD Dışişleri Bakanlığı 13 Kasım'da Aruri ve Hizbullah yöneticilerinden Halil Yusuf Mahmud Harb ile Hişam Ali Tabtabani hakkında bilgi verecek kimselere 5 milyon dolar para ödülü verileceği belirtilmişti.ABD, 2015 yılında Aruri'yi terör listesine almıştı.