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Hamas'tan uluslararası topluma Filistinli tutuklular için destek çağrısı

Hamas, uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek vermeleri çağrısında bulundu.

04.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:34 Hamas'tan uluslararası topluma Filistinli tutuklular için destek çağrısı
, uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek vermeleri çağrısında bulundu.

Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki tutuklu 5 Filistinlinin, İsrail'in "tıbbi ihmal politikası" nedeniyle 2019'da yaşamını yitirdiğini belirtti.
"İşgal devleti İsrail'in hapishanelerindeki Filistinliler zor şartlar altında kalıyor ve kış aylarında temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılıyor." ifadesine yer veren Kanu, uluslararası toplumu ve insan hakları örgütlerini Filistinli tutuklulara destek olmaya ve ihtiyaçlarının karşılanması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.
Kanu, İsrail hapishanelerinden kurtulana kadar Filistinli tutukluların Hamas'ın ve Filistin halkının önceliği olacağını vurguladı.
İsrail hapishanelerinde 5 binden fazla Filistinli var
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 binin üzerinde Filistinli bulunuyor.

İsrail, Hamas, Güncel

Kaynak: AA

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