Haberler » Güncel » Hamas'tan, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait araçlara saldırmasına tepki - Haber

Hamas'tan, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait araçlara saldırmasına tepki

Hamas, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçlara saldırmasını "siyonist toplumun aşırılığını yansıtan bir olay" olarak nitelendirdi.

22.11.2019 19:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:34Hamas'tan, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait araçlara saldırmasına tepki
, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçlara saldırmasını "siyonist toplumun aşırılığını yansıtan bir olay" olarak nitelendirdi.
Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin araçlarına saldırmasına tepki göstererek, "Bu saldırılar, siyonistlerin, liderlerinin ve hükümetlerinin güttüğü ırkçı politikalar ile bölgesel ve uluslararası alanda suç ve ihlallere sessiz kalınmasının bir sonucudur." ifadesini kullandı.
Söz konusu saldırıların, "siyonist toplumun aşırılığını yansıtan bir olay" olduğunu ve Filistinlerin Batı Şeria'daki halkı korumak için ulusal adımlar atması gerektiğini aktaran Berhum, Filistinlilere, her türlü saldırıya karşı koyma ve işgale son vermek için çaba gösterme çağrısı yaptı.
Yahudi yerleşimciler, bu sabah Batı Şeria'daki Nablus'un Beyt Decen, Kabalan ve Mecdel Beni Fadıl beldeleri ile Selfit kentindeki Kefr ed-Dik beldesinde Filistinlilere ait 4 aracı yakmış, 21 araca kesici, delici aletlerle zarar vermişti.

Batı Şeria, Hamas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:40 KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (2)
23:38 Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Okan Buruk
23:38 Çankırı'da yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü
23:37 Spor galatasaray-medipol başakşehir maçından fotoğraflar
23:34 - (Özel) Tel Abyadlı çocukların futbol sevinci
23:00 Cinsel istismar suçundan tutuklandı, elleri kelepçeli halde firar etti
22:22 Ali Türkşen, kurucusu olduğu İYİ Parti'yi yerden yere vurdu: Seçim olsa oy vermem
21:34 ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek
21:30 Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum
21:22 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22.11.2019 23:42:39