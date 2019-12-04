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Hamas ve İslami Cihad yetkilileri Mısır'da Filistin meselelerini görüştü

Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin yetkilileri, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Filistin ulusal meselelerinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi.

04.12.2019 03:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 03:22Hamas ve İslami Cihad yetkilileri Mısır'da Filistin meselelerini görüştü
ve İslami Cihad hareketlerinin yetkilileri, Mısır'ın başkenti 'de, ulusal meselelerinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale'nin başkanlık ettiği heyetler Kahire'de bir araya geldi.
Toplantıda, özellikle Yüzyılın Anlaşması Planı, Kudüs'ün Yahudileştirilmesi ile Mescid-i Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünmesi gibi Filistin meselesini bekleyen tehlikeler ele alındı.
Taraflar ayrıca, Filistinli mültecilerin vatanlarına dönüş hakkı, İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri inşaatıyla Batı Şeria'yı kontrol altına alma çalışmaları ve ABD'nin işgal altındaki topraklardaki yerleşim birimlerini yasa dışı kabul etmeme kararını görüştü.
Açıklamaya göre, Hamas ve İslami Cihad yetkilileri, Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası da dahil olmak üzere iki hareket arasında farklı düzeylerde koordinasyonun sürdüğünü vurguladı.
Seçimlerin de gündeme geldiği toplantıda, Filistin halkının yeniden birlik olmasının ve Filistin meselesini bekleyen tehlikelerle mücadele edilmesi için ne gerekiyorsa yapılmasının önemine işaret edildi.
Heniyye ve Nahhale, pazartesi günü Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'ye gitmişti.

Filistin, Kahire, Hamas, Güncel

Kaynak: AA

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