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Hamas yetkilisinden Arap ve İslam alemine Mescid-i Aksa'ya destek çağrısı

Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, Arap ve İslam alemine Mescid-i Aksa'yı savunmak için gösteriler düzenlemeleri çağrısında bulundu.

24.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:32Hamas yetkilisinden Arap ve İslam alemine Mescid-i Aksa'ya destek çağrısı
yöneticilerinden Halil el-Hayye, Arap ve İslam alemine Mescid-i 'yı savunmak için gösteriler düzenlemeleri çağrısında bulundu.
Hareketin internet sitesinde yayımlanan görüntülü açıklamada Hayye, dünyanın her yerinde Aksa'yı savunmak için dayanışma eylemleri yapılması gerektiğini belirtti.
"Ümmet zaferi kazanacaktır. İşgale direnmek ve işgalcileri kovmak onların hakkı." ifadelerini kullanan Hayye, Filistinliler ile İslam ve Arap aleminin Mescid-i Aksa ve kutsallar uğruna her şeylerini feda edeceğini söyledi.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya bugün, sabah namazının ardından baskın düzenlemişti.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Hamas, Aksa, Güncel

Kaynak: AA

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