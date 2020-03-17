Hamburg'da iskele çöktü: 1 ölü, 8 yaralı
Almanya'nın Hamburg kentinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
17.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:10
Almanya 'nın Hamburg kentinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Almanya'nın en büyük liman kenti Hamburg'da bulunan eğlence merkezi St. Pauli'de yeni yapılan bir binanın duvarındaki tuğlalar ve iskele çöktü. Simon von Utrecht ile Budapester Caddesinin kesiştiği yerde yapımı devam eden binanın çöken iskelesi ve duvarı büyük bir gürültüye neden olurken olay yerine 60 itfaiye ile çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Çöken enkazdan 1 işçinin cansız bedeni çıkarıldı. 1'i ağır olmak üzere 8 işçinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere sevk edildi.
Öte yandan binanın duvarı ve inşaat iskelesinin çökme nedeni ise henüz bilinmiyor.
(İHA)
Almanya'nın en büyük liman kenti Hamburg'da bulunan eğlence merkezi St. Pauli'de yeni yapılan bir binanın duvarındaki tuğlalar ve iskele çöktü. Simon von Utrecht ile Budapester Caddesinin kesiştiği yerde yapımı devam eden binanın çöken iskelesi ve duvarı büyük bir gürültüye neden olurken olay yerine 60 itfaiye ile çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Çöken enkazdan 1 işçinin cansız bedeni çıkarıldı. 1'i ağır olmak üzere 8 işçinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere sevk edildi.
Öte yandan binanın duvarı ve inşaat iskelesinin çökme nedeni ise henüz bilinmiyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
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