Hamburger ekmeği nasıl yapılır, sorusunun cevabını sizin için paylaştık. Evinizde bulunan kolay malzemeler ile puf puf olacak şekilde hamburger ekmekleri yapabilirsiniz. Dışarıda yediğiniz hamburgerlerin içerisinde bulunan kimyasal maddeler sağlığınızı olumsuz etkiler. Bu bakımdan evinizde çocuklarınıza ya da misafirlerinize yapacağınız hamburger ekmekleri ile büyük bir ziyafet verebilirsiniz. Peki, hamburger ekmeği nasıl yapılır? İşte nefiz hamburger ekmeği tarifi...Hamburger ekmeğiHamburger ekmeği için malzemeleri paylaşıyoruz. Bu tarifimizde isterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. ya da evinizde beslediğiniz ekşi mayanız ile bu tarifi deneyerek, daha sağlıklı ve sindirilmesi kolay hamburger ekmekleri yapabilirsiniz. İşte hamburger ekmeği için malzemeler...Malzemeler;-1 su bardağı ılık süt-Yarım su bardağı ılık su-1 yumurta-1 çorba kaşığı tereyağı-Yarım çay bardağı sıvı yağ-1 paket kuru maya-1 çorba kaşığı toz şeker-1 tatlı kaşığı tuz-5 su bardağı unÜzeri için;-1 yumurta sarısı-Beyaz susamHamburger ekmeği nasıl yapılır?-Öncelikle süt, şeker ve kuru mayayı bir kapta karıştırın.-Ardından tuz ve un haricinde tüm malzemeyi ekleyin ve çırpmaya devam edin.-Ardından unu yavaş yavaş ekleyin ve tuzunu ilava edin.-Hamuru, ele yapışan yumuşak bir kıvam elde edene kadar yoğurmaya devam edin.-Son olarak hamurun üstünü streç film ile kaplayın ve ılık bir yerde 40 dakika mayalanması için bekletin.-Mayalanan hamuru, un serpilmiş tezgaha alın ve havasını almak için yoğurun.-Mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp tepsiye dizin.-Bu malzemeden toplan 8 adet hamburger çıkabilir.-Yaptığınız bezeleri tepsiye dizin ve 15 dakika üzerini örtüp bekletin.-Tepsi mayasını aldıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüp, beyaz susamları serpin.-Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.-Fırından alınca yeniden üzerini örtün ve hamburgerlerinizi dinlendirin.Afiyet olsun.