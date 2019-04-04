Hamdi Alkan'dan Eşi Selen Görgüzel'in Derin Yırtmacı Çok Konuşulacak Yorum!

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, önceki gün kızı Ayşe ile Akmerkez'de objektiflere takıldı. İkili, bir kitapçıdan çıkarken görüntülendi. Hamdi Alkan, "Ayşe'nin ara tatili var. Onun için birlikte alışverişe çıktık. Kız babası dert babası işte... Selen albüm peşinde, ben kızların peşindeyim" ifadelerini kullandı.

''ZATEN AÇMIŞ AÇACAĞI KADAR''

Hamdi Alkan, geçtiğimiz hafta Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde giydiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken eşi Selen Görgüzel'in "Hamdi Bey benim babam değil, kıyafetlerime karışamaz" açıklaması hatırlatıldığında ise şunları söyledi: "O konuyu hiç açmayalım. Zaten Selen açmış açacağı kadar. Şaka bir yana şarkısı çok güzel, o da bir yola girdi. İnşallah ben de onu yakalarsam, gösteririm gününü."

''BABAM DEĞİL ÖYLE BİR HAK VERMİYORUM''

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ödül töreninde derin yırtmaçlı kıyafetiyle dikkat çeken Sel Görgüzel, "Eşiniz Hamdi Alkan kıyafetlerinize karışıyor mu?" sorusuna, "Hamdi Bey'in beni engellemek gibi bir hakkı yok. Babam değil, öyle bir hak vermiyorum. Ne ben ona ne de o bana böyle bir engel koyabilir. Saygın bir birliktelik yaşıyoruz, o yüzden çok mutluyuz" cevabını vermişti. Selen Görgüzel, ödül töreninde derin yırtmaçlı ve sırt dekolteli kıyafetiyle özellikle sosyal medyada gündem konusu olmuştu. Selen Görgüzel'in cesur kıyafetini beğenenler kadar abartılı bulanlar da vardı. Selen Görgüzel, cesur kıyafetleri ve eşi Hamdi Alkan ile olan beraberliği ile birçok kez magazin sayfalarını süsledi.