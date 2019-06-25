25.06.2019 14:26
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Hamdi Alkan, Enis Fosforoğlu'nun tabutuna sarılan eşinin fotoğrafını çekti

Enis Fosforoğlu'nun tabutuna sarılan Selen Görgüzel Alkan'ı Hamdi Alkan'ın telefonla görüntülemesi tartışma yarattı.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Enis Fosforoğlu , cumartesi akşamı geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta sanatçı için dün sevenlerinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Törende ise Hamdi Alkan 'ın eşi Selen Görgüzel 'in tabuta sarıldığı sırada fotoğrafını çekmesi tepkilere neden oldu.

TARTIŞMA YARATAN FOTOĞRAF

Son dönemde cenazelerde ünlülerle fotoğraf çektirme merakı büyük tepkilere neden olurken, Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel Alkan'dan tartışma yaratan bir görüntü geldi.

FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Dün Enis Fosforoğlu 'nun cenazesinde farklı durum yaşandı. Yönetmen Hamdi Alkan , tabuta kapanıp, gözyaşı döken oyuncu eşi Selen Görgüzel 'i böyle görüntüledi. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüye ise tepkiler gecikmedi.

"HOCAMLA SON SAHNEM"

Öte yandan Selen Görgüzel Alkan Enis Fosforoğlu için sosyal medya hesabından "Hocamla son sahnem" diyerek veda paylaşımı yaptı.

Hamdi Alkan, Enis Fosforoğlu'nun tabutuna sarılan eşinin fotoğrafını çekti
Selen Görgüzel , Hamdi Alkan , Enis Fosforoğlu , Magazin

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR(7)
RACO:ne kadar malsınız ya ne cenaze biliyorsunuz ne acı biliyorsunuz hangi ara bu kadar kendini bilmez türedi bu memlekette, oturmayı bilmeyen kalkmayı bilmeyen nerde nasıl davranacağını bilmeyen ama trilyonluk zengin insan görünümlü kara cahiller sanatçı veya sade vatandaş insanlık dışı bu yapılanlar
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6.FİLO:Ünlülerin çoğu cenazeye katılma nedeni, dostlar alış verişte görsün bakın ben katıldım gibi kameralara oynamalarıdır. Kendini taşımasını bilen ağır bir ünlü reklam yaptırmaz yapmaz da. .
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OLMAYINCA OLMUYOR,:Sanatçı denmekle sanatçı olunamadığının belgeseli. . Döneminin türetilmişlerinden. . Enis ustaya saygıyla. .
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ADA:çekin çekin size ölüm yok
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FERİDE:Görgü nerde yahuuu son zamanlarda gören varmi
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