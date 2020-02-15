Haberler » Magazin » Hamdi Alkan'ın kızı, Instagram hesabından cesur mini elbiseli pozlarını paylaştı - Magazin

Hamdi Alkan'ın kızı, Instagram hesabından cesur mini elbiseli pozlarını paylaştı

Verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Hamdi Alkan'ın oyuncu kızı Zeynep Alkan, bu sefer de Instagram hesabından mini elbisesiyle verdiği pozlarını paylaştı.

15.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:28

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve dikkat çeken tavırlarıyla adından söz ettiren Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın göğüs dekolteli mini elbiseli pozlarına beğeni yağdı.

CAM KENARINDA CESUR POZLAR VERDİ

Eğitimine yurt dışında devam eden ve geçtiğimiz aylarda sinema filmi Kırk Yalan'da rol alan Zeynep Alkan, hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün sırt dekolteli elbisesiyle poz veren Alkan, bu sefer de göğüs dekolteli mini elbisesiyle cam kenarında poz verdi.

İÇ ÇAMAŞIRINI GÖSTERMİŞTİ

Instagram hesabında 538 bin takipçisi bulunan 21 yaşındaki güzel oyuncu, Youtube'da katıldığı "Doğruluk mu Cesaret mi" programında gelen "İç çamaşırın ne renk?" sorusunu, ayağa kalkıp iç çamaşırını göstermişti.

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Hataylı olan Zeynep, Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. Zeynep'in Ayşe adında bir kız kardeşi bulunuyor. 12 yaşındayken bazı tiyatro oyunlarında rol alan Zeynep Alkan, 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında yarı zamanlı viyola eğitimi aldı. Alkan hayatına eğitimi tamamlamak için gittiği yurt dışında geçiriyor.

Zeynep AlkanZeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı

Zeynep Alkan, "Doğruluk mu Cesaret mi?" programında iç çamaşırını gösterdiZeynep Alkan, "Doğruluk mu Cesaret mi?" programında iç çamaşırını gösterdi

Hamdi Alkan'ın kızı, Instagram hesabından cesur mini elbiseli pozlarını paylaştı

Zeynep Alkan, Hamdi Alkan, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (11)
ADINIZI YAZIN:COK KOMİKSİNİZ BUMU GÜZEL
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
MÜLAYİM:Elinin altında güzel varsa göster , biz değerlendirme yapalım . . .
Yayından Kaldır
0 0
REF:Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınHamdi gibi itici bir tipten bunun gibi güzel bir kız nasıl oldu anlamıyorum acaba diyorum.
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
MEMLEKETİM:Senin gösterdigini herkes gösteriyor. Daha fazla prim almak istiyorsan biraz daha ac.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
NONAME:O kıyafetin altına spor ayakkabımı giyilir, para var tarz yok yazık.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
SAKARYALI HATUN:Çok güzel bir Hatun, keşke bende bunun gibi güzel olsaydım ozaman bütün erkekler peşimde olurdu. :))))
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
ÇEKİÇ:TAMAM HATUN BEY
Yayından Kaldır
3 0
AC:uğraşma çikinsin. kıyafet ve makyaj anca kamufle eder
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:başka ayakkabısı yoksa ne yapsın
Yayından Kaldır
0 3
Cevap yaz
PSİKOLOJİK:taş olmuş
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Magazin

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 14:40:03