Hamdi Alkan'ın Kızı Zeynep Alkan Cesur Dansıyla Kendine Hayran Bıraktı!

Oyunculuk kariyerine ara vererek okuluna devam eden güzel oyuncu Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından dans ettiği videosunu paylaşarak takipçilerine şov yaptı.

KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Instagram hesabının hikaye bölümünden videosunu paylaşan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, dans ettiği anlarla takipçilerini kendisine hayran bıraktı. Alkan'ın videosu çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"BABAN BU HAREKETLERİNİ GÖRMESİN"

Alkan'ın videosuna yorum yapan bir takipçisi, "Baban bu hareketlerini görmesin." dedi. Başka bir takipçisi ise, "Seni artık ekranlarda görmek istiyoruz. Dansında ayrıca çok güzel. Bende böyle delirmek istiyorum." yorumunu yaptı.