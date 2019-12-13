Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, cesur minisiyle poz verdi

Geçtiğimiz ay Taksim meydanında keçi gezdirerek gündeme gelen genç oyuncu Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gün içinde yaptığı her şeyi paylaşan Zeynep Alkan, dün mini etek ve askılı elbisesiyle bacak bacak üstüne atarak poz verdi. Alkan, verdiği pozları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Alkan'ın pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

TAKSİM'DE KEÇİ GEZDİRDİ

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan geçtiğimiz ay Taksim İstiklal Caddesi'nde keçi gezdirdi. Alkan'ın, bir çekim için keçiyle gezdiği, aynı zamanda sosyal bir deney yaptığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından da bu görüntüleri paylaşan Alkan takipçilerinden yoğun bir ilgi gördü.

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Hataylı olan Zeynep, Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. Ayşe adında bir kız kardeşi bulunmaktadır. 12 yaşındayken bazı tiyatro oyunlarında rol alan Zeynep Alkan, 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında yarı zamanlı viyola eğitimi almıştır. Zeynep Alkan'ın rol aldığı Kırk Yalan filmi 20 Aralık'ta vizyona girecek.