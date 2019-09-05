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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın mayolu pozuna beğeni yağdı

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Alkan son olarak uzun kollu mayosuyla verdiği pozla adından söz ettirdi.

05.09.2019 07:48

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın 21 yaşındaki kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Yaz aylarını tatil yaparak geçerek Alkan, Instagram hesabından mayolu pozunu paylaştı.

MAYOLU POZUNU PAYLAŞTI

Eğitimine yurt dışında devam eden ve oyunculuk yapmaya da başlayan Alkan, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Cüretkar pozlarıyla her daim adından söz ettiren Alkan, son olarak uzun kollu sırtı açık mayosuyla poz verdi. Mayolu pozunu Instagram hesabından yayınlayan Alkan'ın fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

CESUR PAYLAŞIMLARLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Günlük rutinine sporu ekleyen Zeynep Alkan, spor yaparken verdiği pozlarla da adından söz ettiriyor. İşte Zeynep Alkan'ın Instagram hesabından paylaştığı bazı fotoğraflar...

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın mayolu pozuna beğeni yağdı

Zeynep Alkan, Hamdi Alkan, Instagram, Magazin

YORUMLAR (36)
HAY ARKADAŞ: bunların nasıl bir yaşam anlayışı var çözemedim
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ASLI: AYNI BEN. BENİM BABAMDA MAYOLU RESİMLERİMLE GURUR DUYUYOR.
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HASO: Allah var,tanışmak isterim
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KADERRR: ben burada hazırım gelın buyurun benı pazarlayın ne de guzel yemelık fıstıgım dıyor zengın potyumlara ama sana ucuz potyumlar bakacak gulum bu caban bosuna
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....: kızın var mı derdin var
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ÖZGE: bu kızı çok kıskanıyorum herkes gibi bende. benim babamda onun babası gibi paralı ünlü ve vurdumduymaz bir baba olsaydı keşke, istediğim kadar açılır saçılır giyinirdim ve her yakışıklı ile takılırdım. dünyayı gezer başka ülkelerde günübirlik kaçamaklar yapardım. kız özgür. ben mahkum hayatı yaşıyorum
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14 57
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HEY: aklını bir kontrol ettir
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KÜÇÜK ALİ: çok komiksin varya
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1 1
EROL: Özge sen tam bir malsın
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KAYA: özgürlüğün adı açılıp saçılmak rahatça dolaşmak ise : ineklerden özgürü yok.
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31 7
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