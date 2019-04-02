Hamdi Ayan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Zonguldak belediye başkan adayı Hamdi Ayan oldu. MHP adayı Hamdi Ayan, Zonguldak belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Zonguldak belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Zonguldak belediye başkan adayı Hamdi Ayan ile ilgili seçim sonuçları ve Zonguldak belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Zonguldak belediye başkan adayı Hamdi Ayan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Zonguldak belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Zonguldak aday yarışı ve Zonguldak seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Zonguldak Seçim Bilgileri

Zonguldak belediyesi için toplam sandık sayısının 242 olduğu belirlendi.

Zonguldak belediyesi için açılan sandık sayısının ise 242 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Zonguldak belediyesi için katılım oranının ise % 80,87 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Zonguldak toplam seçmen sayısının ise 75.052 olduğu belirlendi.

Zonguldak belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 60.697 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Zonguldak belediye başkan adayı olarak gösterilen Hamdi Ayan, Zonguldak yarışında % 15,08 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Hamdi Ayan toplamda 8.898 adet oy sayısına ulaştı.

Hamdi Ayan Kimdir?

Hamdi AYAN 18 Ağustos 1969 da Yenice'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Yenice'de tamamladı, 1992 yılında Fener Lisesi Edebiyat bölümünden, 1992-1997 yılları arasında Kara Elmas (şimdiki adıyla Bülent Ecevit Universitesi ) Universitesi Maden Teknikerliği bölümünü büyük bir başarıyla 4'üncü olarak bitirdi. 2004 yılında Orta Doğu Teknik Universitesi Siyaset Bilimi bölümündeki eğitimini tamamlayarak siyaset akademisi diplomasını aldı.

Eğitim hayatının yanı sıra iş hayatına da özen gösteren AYAN, özel bir maden firmasında yapı denetim ve teknik uzman olarak iş hayatına başladı. Uluslararası ilişkilerde etkin iletişimi sağlayabilmek amacı ile Çince öğrenen Ayan, orta seviyede İngilizce bilmektedir.

Ayan, siyasete hızlı bir giriş yaparak 2003 - 2009 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi merkez ilçe başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirdi, 2010 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak il başkanlığı görevini 2018 yılına kadar sürdürdü. 2018 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nden 27. Dönem vekil aday oldu.

Evli olan Hamdi Ayan biri kız biri erkek iki çocuk babasıdır.

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