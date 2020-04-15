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Hamdi dede düvesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hamdi Demircan, büyükbaş hayvanını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

15.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:40
Ankara 'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hamdi Demircan, büyükbaş hayvanını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor günlerde devletinin yanında olmak istediğini söyledi.
Bu kapsamda yaklaşık 10 bin lira değerindeki düvesini kampanyaya bağışladığını belirten Hamdi Demircan, "Vatanımıza ne kadar bağışta bulunsak azdır. Vatan varsa biz varız. Vatansız olmaz. Devletimiz bize yol, su, elektrik getirmiş, birçok destek vermiş. Bizler de bu zor gününde elbette ki devletimizin yanında olmalıyız." dedi.
Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy da Demircan'ı telefonla arayarak, "Çocuklarınızın rızkından ayırıp vatana millete bağışta bulundunuz. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Hamdi dede düvesini Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam, Ankara, Güncel
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