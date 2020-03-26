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Hamdi Elcuman'ın acı günü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, annesini kaybetti.

26.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:00
Hamdi Elcuman'ın acı günü
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, annesini kaybetti. Hamdi Elcuman'ın annesi Selma Elcuman, Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'ın annesi Selma Elcuman 65 yaşında hayatını kaybetti. Selma Elcuman için Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Elcuman ailesinin yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri, Genel Müdürleri, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Selma Elcuman'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Sekreter, Kayseri, Güncel

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