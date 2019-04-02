Hamdi Sedefçi Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP Edirne belediye başkan adayı Hamdi Sedefçi oldu. BTP adayı Hamdi Sedefçi, Edirne belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Edirne belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP Edirne belediye başkan adayı Hamdi Sedefçi ile ilgili seçim sonuçları ve Edirne belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP Edirne belediye başkan adayı Hamdi Sedefçi oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Edirne belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Edirne aday yarışı ve Edirne seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Edirne Seçim Bilgileri

Edirne belediyesi için toplam sandık sayısının 356 olduğu belirlendi.

Edirne belediyesi için açılan sandık sayısının ise 355 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Edirne belediyesi için katılım oranının ise % 81,71 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Edirne toplam seçmen sayısının ise 118.952 olduğu belirlendi.

Edirne belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 97.194 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP Edirne belediye başkan adayı olarak gösterilen Hamdi Sedefçi, Edirne yarışında % 7,78 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Hamdi Sedefçi toplamda 7.341 adet oy sayısına ulaştı.

Hamdi Sedefçi Kimdir?

1950 yılında Edirne'de doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Edirne'de tamamlayan Sedefçi 1976 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1989-1994- 2004-2009 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde CHP'den Belediye Başkanlığına seçildi. Evli ve 2 çocuk babası.

BTP Edirne belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.