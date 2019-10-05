Haberler » Spor » Haber

Hamdi Yılmaz: "2 puanı bırakan biz olduk"

- Hamdi Yılmaz: "2 puanı bırakan biz olduk"İSTANBUL - Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, İstanbulspor maçında 2 puanı bırakan ekibin kendileri olduklarını söyledi.

05.10.2019 20:10
- Hamdi Yılmaz: "2 puanı bırakan biz olduk"
İSTANBUL - Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, İstanbulspor maçında 2 puanı bırakan ekibin kendileri olduklarını söyledi.
Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Maçın iki devresinde de biz daha iyi oynadık. Bütün hakimiyet bizdeydi. Bunun karşılığında direkten dönen topla golü bulduk. Uzatmalarda konsantrasyon eksikliği mi denir, talihsizlik mi bilemiyorum. Yediğimiz gole 2 puanı bıraktık. Oyun bizi memnun etti. Aldığımız puan, deplasmanda aldığımız puan puandır ama 2 puanı bırakan biz olduk. Milli arada eksikliklerimize çalışacağız. Bu maçta takımdaki uyumdan memnunum" diye konuştu.
Hamdi Yılmaz:

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:56 Balıkesirspor - Boluspor maçının ardından
23:52 Mustafa kaplan: bir maç kazansak ligde bizi kimse tutamaz
23:52 Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ardından - Mustafa Kaplan
23:52 Maçın ardından
23:48 Balıkesirspor - Boluspor maçının ardından
23:45 Mustafa Kaplan: "Oynadığımız oyunun karşılığı 1 puan olmamalıydı"
23:45 Fatih terim: galatasaray gibi oynasaydık da yenilseydik