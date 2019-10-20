Haberler » Spor » Hamdi Yılmaz: 'Farklı da galip gelebilirdik'

Hamdi Yılmaz: "Farklı da galip gelebilirdik"

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Balıkesirspor'u 1-0 yenen Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, "Farklı da galip gelebilirdik ama aldığımız 3 puan için mutluyuz" dedi.

20.10.2019 16:43Hamdi Yılmaz:
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Balıkesirspor'u 1-0 yenen Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, "Farklı da galip gelebilirdik ama aldığımız 3 puan için mutluyuz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, "Bugün oynadığımız maçta her iki yarıda da çok üstün oynadık, ilk yarıyı 3-0 kapatabilirdik. Fakat iki penaltı pozisyonumuz bir de son devredeki penaltı pozisyonunu hakemin değerlendirmesini istiyorum. Bugün galibiyet için çıktık. Futbolcularım oyun başladıktan sonuna kadar özverili ve disiplinli oynadılar. Çalışmalarını saha içerisinde de yansıttılar. Farklı da galip gelebilirdik ama aldığımız 3 puan için mutluyuz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:20 Futbol: TFF 2. Lig
17:12 TFF 3. Lig Açıklaması
17:14 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
17:14 Beşiktaş Kulübünün kongresi
17:03 Bağlar Belediyespor deplasmanda kazandı
17:05 Kocaelispor: 1-0
17:04 Kemal Özdeş: "Kalecimiz Fatih bizi mağlubiyetten kurtardı"
20.10.2019 17:24:54