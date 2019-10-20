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Hamdi Yılmaz: "Farklı da galip gelebilirdik"

- Hamdi Yılmaz: "Farklı da galip gelebilirdik"ANKARA - TFF 1. Lig'in 8. haftasında Balıkesirspor'u 1-0 yenen Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, "Farklı da galip gelebilirdik ama aldığımız 3 puan için mutluyuz" dedi.

20.10.2019 19:06
- Hamdi Yılmaz: "Farklı da galip gelebilirdik"
ANKARA - TFF 1. Lig'in 8. haftasında Balıkesirspor'u 1-0 yenen Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, "Farklı da galip gelebilirdik ama aldığımız 3 puan için mutluyuz" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, "Bugün oynadığımız maçta her iki yarıda da çok üstün oynadık, ilk yarıyı 3-0 kapatabilirdik. Fakat iki penaltı pozisyonumuz bir de son devredeki penaltı pozisyonunu hakemin değerlendirmesini istiyorum. Bugün galibiyet için çıktık. Futbolcularım oyun başladıktan sonuna kadar özverili ve disiplinli oynadılar. Çalışmalarını saha içerisinde de yansıttılar. Farklı da galip gelebilirdik ama aldığımız 3 puan için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Hamdi Yılmaz:

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Spor

Kaynak: İHA

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